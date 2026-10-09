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Zero Hedge

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UMich 'Current Conditions' Sentiment Crashes To Record Low As 'Independents' Lose Faith

UMich 'Current Conditions' Sentiment Crashes To Record Low As 'Independents' Lose Faith

UMich 'Current Conditions' Sentiment Crashes To Record Low As 'Independents' Lose Faith After sliding back near cycle lows in September (as Republicans lost faith in the recovery and MidEast tensions re-escalated), analysts expected UMich consumer sentiment to fall further in preliminary October data released this morning.

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