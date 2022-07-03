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«Рома» покупает за 7 млн евро Челика. «Лилль» также получит 15% с перепродажи защитника Турции

Правый защитник «Лилля» Зеки Челик близок к переходу в «Рому». Римляне заплатят за 25-летнего игрока сборной Турции 7 млн евро, также французский клуб получит 15% от суммы будущей перепродажи футболиста, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

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