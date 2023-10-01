Фернандо Алонсо призвал Ф1 вернуться к однокруговому формату квалификации

Фернандо Алонсо призвал Ф1 вернуться к однокруговому формату квалификацииAston MartinДвукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо считает, что есть только один способ избежать блокировок в квалификации.
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