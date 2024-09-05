Предприниматели Нижегородской области могут принять участие в конференции «Мой бизнес 360» в городе Бор

Конференция «Мой бизнес 360» пройдет в г. Бор Нижегородской области 24 сентября 2024 года. Мероприятие в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» организовал региональный центр «Мой бизнес» при поддержке министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.