Восемь жительниц Алтайского края задержали за организацию проституцией в саунах

Для привлечения клиентов распространялась завуалированная реклама В Бийске задержали организатора занятий проституцией в двух саунах — 48-летнюю местную жительницу, а также семь соучастниц в возрасте от 25 до 60 лет, выполнявших функции водителей и администраторов, сообщает региональное МВД.