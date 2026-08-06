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Восемь жительниц Алтайского края задержали за организацию проституцией в саунах

Восемь жительниц Алтайского края задержали за организацию проституцией в саунах

Для привлечения клиентов распространялась завуалированная реклама В Бийске задержали организатора занятий проституцией в двух саунах — 48-летнюю местную жительницу, а также семь соучастниц в возрасте от 25 до 60 лет, выполнявших функции водителей и администраторов, сообщает региональное МВД.

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