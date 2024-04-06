Российский снайпер сбил из винтовки БПЛА типа "Баба-Яга" ВСУ и спас сослуживцев

Снайпер разведывательного подразделения Крымского полка Воздушно-десантных войск (ВДВ) Вооруженных сил (ВС) России с позывным "Болт" спас сослуживцев, метко сбив украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) прототипа "Баба-яга" из винтовки.
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