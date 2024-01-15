Милонов предложил запретить проведение вазэктомии в России для комплексного решения демографической проблемы

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко с просьбой рассмотреть возможность проведения процедуры добровольной стерилизации женщин только по медицинским показаниям, а мужскую стерилизацию (вазэктомию) полностью исключить из перечня услуг.