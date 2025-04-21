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ВС России рассказали о применении ВСУ новых FPV-дронов

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяют новые дроны-камикадзе с усиленным зарядом, сообщил РИА Новости штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка Южной группировки российских войск с позывным «Мультик».

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