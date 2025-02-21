Активы украинской компании из-за экстремизма её владельцев оказались в государственной казне России

Суд Великого Устюга постановил передать в государственную казну России активы украинской алкогольной компании Bayadera Group, известной производством таких брендированных напитков, как водка «Воздух», «Хлебный дар», «Казацкая рада» и «Цельсий», сообщает «Коммерсант».
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