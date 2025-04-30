Сырьевые и судоходные компании Запада изучают возобновление бизнеса с РФ – FT

В свете потенциальной возможностя снятия антироссийских санкций со стороны США, западные сырьевые и судоходные компании обратились за юридическими консультациями, рассматривая перспективу возобновления бизнес-отношений с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии