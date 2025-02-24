Дональд Трамп и недра Зеленского

Как вы думаете, почему Зеленский так упорно отказывается подписывать бумагу о передаче США контроля над украинскими полезными ископаемыми и почему Трамп так упорно настаивает, чтобы он её подписал? Только не надо рассказывать, что Трамп хочет заработать 500 миллиардов или что украинская земля таит в себе несметные сокровища, которые столетиями собираются добывать рачительные американцы.
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