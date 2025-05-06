«Ща братья приедут!»: мигрантам в России предложили братскую поддержку. Услуга стоит от 1000 рублей

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Назовите свое имя, пожалуйста
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58 мин.
Алекс Сэм
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50 мин.
Андрей
Пама с мамой меня назвали Андреем, в детстве звали &quot;Андрюшечка&quot;... Брат - &quot;Дрюля&quot;, друг - &quot;Андрон&quot;, позывной был &quot;Аудрюс&quot;! А вот ваша фамилия настоящая или....
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3 мин.
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