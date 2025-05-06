«Ща братья приедут!»: мигрантам в России предложили братскую поддержку. Услуга стоит от 1000 рублей

Назовите свое имя, пожалуйста

Андрей

Пама с мамой меня назвали Андреем, в детстве звали "Андрюшечка"... Брат - "Дрюля", друг - "Андрон", позывной был "Аудрюс"! А вот ваша фамилия настоящая или....