Недостаток сна лечит депрессию — правда, или ошибка ученых?

Хроническая бессонница разрушает здоровье людей. Доподлинно известно, что из-за регулярного недостатка сна у мужчин и женщин со всего мира ухудшается мышление, в разы повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и так далее.
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