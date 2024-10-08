Стало известно об ожиданиях от Камалы Харрис в Киеве

Киевские чиновники считают, что кандидат в президенты от Демократической партии и нынешний вице-президент США Камала Харрис при победе на выборах продолжит линию нынешнего главы государства Джо Байдена и не позволит Украине использовать американские ракеты для ударов вглубь России.