Стало известно об ожиданиях от Камалы Харрис в Киеве

Киевские чиновники считают, что кандидат в президенты от Демократической партии и нынешний вице-президент США Камала Харрис при победе на выборах продолжит линию нынешнего главы государства Джо Байдена и не позволит Украине использовать американские ракеты для ударов вглубь России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии