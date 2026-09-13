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Дзепка о Гран-при в Таиланде: «Каток находился на 5-м этаже ТЦ, а залы – на 6-м. Непривычный формат, но опыт в любом случае замечательный»

Российская фигуристка София Дзепка рассказала, чем ее удивили соревнования в Таиланде. В начале сентября Дзепка выиграла этап Гран-при среди юниоров в Бангкоке.

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