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Гунько — альтернативный кандидат на пост главного тренера чемпиона Беларуси «МЛ Витебск»

Гунько — альтернативный кандидат на пост главного тренера чемпиона Беларуси «МЛ Витебск»

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Гунько является одним из кандидатов на аналогичный пост в «МЛ Витебск», сообщает журналист Анар Ибрагимов в телеграм-канале.

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