Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Гунько является одним из кандидатов на аналогичный пост в «МЛ Витебск», сообщает журналист Анар Ибрагимов в телеграм-канале.
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