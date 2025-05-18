AMD сообщила о рекордной доле выручки в сегменте серверов, а также зафиксир...

AMD сообщила о рекордной доле выручки в сегменте серверов, а также зафиксировала значительный рост у настольных ПКMercury Research поделилась последними данными о доходах и доле в единицах за первый квартал 2025 года, и похоже, что команда AMD снова публикует некоторые крупные победы.