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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тихонов о Джикии: «О каком величии можно говорить? Великими в «Спартаке» были Черенков и Дасаев, просто долго играть недостаточно. Он был душой команды, капитаном»

Вчера «Спартак» объявил, что 30-летний защитник покинет клуб по окончании сезона по истечении срока контракта.

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