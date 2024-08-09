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  • Разгуляев Николай
    Касательно заголовка:"Врубель жил,Врубель жив,Врубель будет жить".В библиотеке на В...

Группа «Катюша» встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Группа «Катюша» встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Артисты пожелали военным не волноваться Как сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва», участники группы «Катюша» посетили Единый пункт отбора на военную службу по контракту и дали концерт перед военнослужащими.

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