Группа «Катюша» встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Артисты пожелали военным не волноваться Как сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва», участники группы «Катюша» посетили Единый пункт отбора на военную службу по контракту и дали концерт перед военнослужащими.
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