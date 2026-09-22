Рубио: Гренландия станет первой линией обороны США от ракетных ударов

Американское военное присутствие в Гренландии будет выступать в роли первого эшелона системы противоракетной обороны США, поскольку любые вероятные ракетные атаки на американскую территорию будут проходить через Арктику.
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