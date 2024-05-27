Идём в плюс: появился актуальный прогноз погоды для Челябинска на следующую неделю

Синоптики рассказали, каким будет завершение мая и начало июня 2024.Наступившая неделя в южноуральской столице будет разной: температурные качели в дневные часы составят 10 градусов, будут и дожди, и солнце.
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