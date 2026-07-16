Русский Колоколъ Не оценившую профессионального пикапа девушку Маткурбанов решил наказать по-особенному.
"У нас верблюд так делать": в московском метро восточный гость обслюнявил пассажирке штаны
Комментарии
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Александр Батт
А вот в Царской России был порядок. И не было проблем с мигрантами. Каждый знал свое место. Нужно возвращаться к самодержавию Романовых, а не сокрушаться в Интернете. Подробности в программе Монархической партии на моих страницах ВКонтакте и в Одноклассниках.
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1 м.
АТ
Алексей Тарасов
Наказать надо суровее. Если судья не может, то может быть найдутся достойные россияне из числа местно-временно пребывающих
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1 м.
Елена Найко
Какая тварь выкладывает такие комменты??? Люди, опомнитесь!!!
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4 н.
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