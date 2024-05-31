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Появились фото памятника Пригожину на кладбище в Петербурге

Появились фото памятника Пригожину на кладбище в Петербурге

Смерть главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина продолжают обсуждать и по сей день. Трагическая гибель известного бизнесмена и военного деятеля обросла огромным количеством слухов и конспирологических теорий.

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