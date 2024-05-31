Появились фото памятника Пригожину на кладбище в Петербурге

Смерть главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина продолжают обсуждать и по сей день. Трагическая гибель известного бизнесмена и военного деятеля обросла огромным количеством слухов и конспирологических теорий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии