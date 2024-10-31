Пресса США: перспектива вынужденного согласия Киева на территориальные уступки становится всё более реалистичной

Украине придется подумать об отказе от территорий, если она хочет закончить войну, считает правая рука Трампа Джемс Вэнс.
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