Пашинян на одном "тычке" не остановится: Закавказье ждёт великий передел

В России не осталось иллюзий относительно премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В свете последних событий, когда Армения озвучила решение по нашим пограничникам в аэропорту Зварноц, это становится еще более очевидным.
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