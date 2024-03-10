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Царьград

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Пашинян на одном "тычке" не остановится: Закавказье ждёт великий передел

Пашинян на одном "тычке" не остановится: Закавказье ждёт великий передел

В России не осталось иллюзий относительно премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В свете последних событий, когда Армения озвучила решение по нашим пограничникам в аэропорту Зварноц, это становится еще более очевидным.

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