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Сенатор от ХМАО Исаков объяснил, почему ищет помощника среди студенток

Сенатор от ХМАО Исаков объяснил, почему ищет помощника среди студенток

Сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа (дважды делегирован на этот пост губернатором ХМАО Натальей Комаровой) прокомментировал пикантную ситуацию, в которой оказался из-за кастинга на пост своего помощника.

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