Тренер ЦСКА Николич заявил, что не будет вводить санкций против Облякова

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Спартака" заявил, что не будет применять дисциплинарных взысканий в отношении полузащитника Ивана Облякова, заработавшего красную карточку.
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