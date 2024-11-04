Тренер ЦСКА Николич заявил, что не будет вводить санкций против Облякова

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Спартака" заявил, что не будет применять дисциплинарных взысканий в отношении полузащитника Ивана Облякова, заработавшего красную карточку.