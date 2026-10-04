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Царьград

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Три человека пострадали при падении обломков дрона на Кубани

Три человека пострадали при падении обломков дрона на Кубани

Падение обломков беспилотника на территории предприятия в Темрюкском районе привело к пожару, в результате которого пострадали три человека; им оказывают медицинскую помощь.

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