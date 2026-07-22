Ученые предложили расселять полезных насекомых с помощью дронов для улучшения урожайности

Исследователи Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева создали технологию, которая использует беспилотные летательные аппараты для точного расселения полезных насекомых на сельскохозяйственные культуры.
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