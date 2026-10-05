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Во Вьетнаме задержали банду, укравшую 2700 кошек для продажи на мясо

Во Вьетнаме задержали банду, укравшую 2700 кошек для продажи на мясо

БАНГКОК, 5 октября, ФедералПресс. Полиция Хошимина задержала 12 человек, которых подозревают в организации масштабной сети по краже кошек.

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