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Психолог Мирная: развод — не внезапное решение, а итог накопленных проблем

Психолог Мирная: развод — не внезапное решение, а итог накопленных проблем

В России на протяжении последних лет сохраняется высокий уровень разводов. По словам психолога, основателя Института семейной психологии Инны Мирной, большинство разводов не происходит из-за одного события.

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