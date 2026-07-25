Психолог Мирная: развод — не внезапное решение, а итог накопленных проблем

В России на протяжении последних лет сохраняется высокий уровень разводов. По словам психолога, основателя Института семейной психологии Инны Мирной, большинство разводов не происходит из-за одного события.
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