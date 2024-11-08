Эксперт Быстрицкий: США услышат сигналы о готовности к контактам с Россией

Он считает, что Вашингтон начнет действовать Соединенные Штаты услышат сигналы Москвы о готовности к контактам с Вашингтоном, озвученные российским президентом Владимиром Путиным в ходе сессии «Валдая», можно предположить, что американцы будут действовать, выразил мнение председатель Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.