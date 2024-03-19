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«В ходе активных действий»: ВС РФ отразили две контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

«В ходе активных действий»: ВС РФ отразили две контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

Военнослужащие российской группировки войск «Восток» в ходе работы на Южно-Донецком направлении отразили две контратаки формирований 1-й бригады президента Украины, а также пресекли попытки противника усилить передовые позиции на нескольких участках.

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