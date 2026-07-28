Сила в правде
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Сила в правде

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Зеленский в панике: Россия готовит 30 тысяч северокорейских солдат, а в Воронеже всё уже готово с июня

Зеленский в панике: Россия готовит 30 тысяч северокорейских солдат, а в Воронеже всё уже готово с июня

Зеленский заявил, что Москва ждёт ещё 30 тысяч военных из КНДР. Подготовка в Воронеже идёт с июня, плюс новые ракетные установки.

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