Офис премьера Израиля заявил о создании гумкоридора для вакцинации в Газе

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опроверг сообщения о планах страны обеспечить полное прекращение огня для вакцинации населения Газы от полиомиелита, но заявил о готовности организовать гумкоридор для местных жителей.
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