Загальний вигляд штабу Головного управління Генерального штабу Збройних Сил РФ, відомого як Головне розвідувальне управління (ГРУ), у Москві США пропонують нагороду за інформацію про співробітників ГРУ Держдепартамент пропонує винагороду до 10 млн доларів за інформацію про шістьох співробітників російської військової розвідки, які брали участь у кібератаках проти інфраструктурних об'єктів Держдепартамент США запропонував грошову винагороду […] Сообщение США пропонують нагороду за інформацію про співробітників ГРУ появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.