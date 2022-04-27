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США пропонують нагороду за інформацію про співробітників ГРУ

Загальний вигляд штабу Головного управління Генерального штабу Збройних Сил РФ, відомого як Головне розвідувальне управління (ГРУ), у Москві   США пропонують нагороду за інформацію про співробітників ГРУ Держдепартамент пропонує винагороду до 10 млн доларів за інформацію про шістьох співробітників російської військової розвідки, які брали участь у кібератаках проти інфраструктурних об'єктів Держдепартамент США запропонував грошову винагороду […] Сообщение США пропонують нагороду за інформацію про співробітників ГРУ появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.

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