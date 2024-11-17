Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 979 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Во все времена их звали Педрилами . Только сейчас они называют себя Великие Педрилы !Как украинцы назы...
  • Владимир Акулов
    Власть на территориях всегда захватывалась СИЛОЙ, кровью воинов ... Пример погибшей от мусульман хри...Как украинцы назы...
  • Eduard
    Вранье какое-то!Как украинцы назы...

Тихоокеанская железная дорога, беспилотная Ласточка и зачем нужен Роскомнадзор

Тихоокеанская железная дорога, беспилотная Ласточка и зачем нужен Роскомнадзор

1. Капиталисты снова строят в России железные дороги. Совсем как в славные времена XIX века, когда частное строительство помогло быстро покрыть страну сетью магистралей, ставших основой для быстрого экономического развития нашей страны, прерванного лишь революцией (ссылка): Первый поезд прошел по Тихоокеанской железной дороге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх