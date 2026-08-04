Андрей Храпов принял участие в очередном заседании российско-узбекской Координационной рабочей группы по рассмотрению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере

В городе Москве состоялось очередное заседание российско-узбекской Координационной рабочей группы по рассмотрению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере под председательством заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковника полиции Андрея Храпова и первого заместителя Министра внутренних дел Республики Узбекистан — начальника Оперативно-розыскного департамента МВД Республики Узбекистан генерал-майора Ботира Кудратходжаева.