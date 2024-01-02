Русская весна
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Русская весна

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США могут убрать Зеленского с поста — бывший сотрудник ЦРУ

США могут убрать Зеленского с поста — бывший сотрудник ЦРУ

Соединенные Штаты могут обвинить президента Украины Владимира Зеленского в провале и убрать его с поста главы государства, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

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