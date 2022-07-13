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Смагин о матче на первенство мира: «Думаю, никаких существенных изменений в 2023 году не будет. Я сторонник позиции, что чем меньше меняешь, тем лучше»

Российский гроссмейстер,  вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин поделился мнением об идее изменить формат матча за мировую шахматную корону.

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