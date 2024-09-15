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Галкина уличили в политической деятельности в иностранных интересах

Галкина уличили в политической деятельности в иностранных интересах

ТАСС: Галкин вел политическую деятельность в интересах иностранных источников Центр противодействия экстремизму МВД России установил, что юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) ведет политическую деятельность в интересах иностранных источников.

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