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Юрий Гагарин полетел в космос ровно 62 года назад

Юрий Гагарин полетел в космос ровно 62 года назад

Юрий Гагарин — один из редких людей в истории человечества, который смог сделать подарок всему миру. Его полет вокруг Земли был не столько доказательством достижений СССР, сколько приглашающим жестом для любого взрослого, мальчишки и девчонки — космос открыт! В память о легендарном старте корабля «Восток-1» появился всемирный День космонавтики, который ежегодно отмечают 12 апреля.

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