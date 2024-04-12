Юрий Гагарин полетел в космос ровно 62 года назад

Юрий Гагарин — один из редких людей в истории человечества, который смог сделать подарок всему миру. Его полет вокруг Земли был не столько доказательством достижений СССР, сколько приглашающим жестом для любого взрослого, мальчишки и девчонки — космос открыт! В память о легендарном старте корабля «Восток-1» появился всемирный День космонавтики, который ежегодно отмечают 12 апреля.