Поездка в одном из столичных троллейбусов обернулась мини-концертом

Обычный вечерний проезд в троллейбусе превратился в душевный концерт. Двое молодых людей, вошедших в транспорт с гитарами, с разрешения пассажиров начали исполнять популярные хиты групп "Кино", "Сектор Газа", "Жуки" и других.
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