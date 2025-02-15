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В эфире радио британец призвал Россию вторгнуться в Великобританию

В эфире радио британец призвал Россию вторгнуться в Великобританию

Британский слушатель дозвонился до радио LBC и заявил в прямом эфире, что России следует вторгнуться в Великобританию, так как жить при президенте РФ Владимире Путине будет лучше, чем при премьер-министре Кире Стармере.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Будем ждать когда уберёт из Киева английская охрана Зеленского, что бы не провоцировать Россию.. РВСН.
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21 час.
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