Британский слушатель дозвонился до радио LBC и заявил в прямом эфире, что России следует вторгнуться в Великобританию, так как жить при президенте РФ Владимире Путине будет лучше, чем при премьер-министре Кире Стармере.
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