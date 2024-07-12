В дикой природе впервые удалось снять на видео семью дымчатых леопардов

Видео было снято Национальным парком Танджунг Путинг, который тщательно следит леопардами. Фотоловушки имеют решающее значение для контроля за благополучием этих видов, не беспокоя их присутствием человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии