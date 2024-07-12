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В дикой природе впервые удалось снять на видео семью дымчатых леопардов

В дикой природе впервые удалось снять на видео семью дымчатых леопардов

 Видео было снято Национальным парком Танджунг Путинг, который тщательно следит леопардами. Фотоловушки имеют решающее значение для контроля за благополучием этих видов, не беспокоя их присутствием человека.

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