Halyk Bank продал «Халык банк Кыргызстан» инвестгруппе Visor 

«Народный банк Казахстана» (Halyk Bank) сообщил о завершении сделки по продаже 100% акций «Халык банк Кыргызстан» консорциуму покупателей, входящих в состав инвестиционной группы Visor International DMCC (Visor).
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