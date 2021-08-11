Еще одна любительница "баварского" расчехлилась: "Сенатор Алексей Пушков ответил учительнице, пожалевшей о том, что Русь не захватили римляне."

Сенатор Алексей Пушков ответил учительнице, пожалевшей о том, что Русь не захватили римляне. Есть на бескрайних просторах нашей Родины, люди, уверенные в том, что для Руси, было бы лучше находится под гнетом некой «великой империи», — это, как уверяют эти граждане помогло бы всем нам.