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Еще одна любительница "баварского" расчехлилась: "Сенатор Алексей Пушков ответил учительнице, пожалевшей о том, что Русь не захватили римляне."

Еще одна любительница "баварского" расчехлилась: "Сенатор Алексей Пушков ответил учительнице, пожалевшей о том, что Русь не захватили римляне."

Сенатор Алексей Пушков ответил учительнице, пожалевшей о том, что Русь не захватили римляне. Есть на бескрайних просторах нашей Родины, люди, уверенные в том, что для Руси, было бы лучше находится под гнетом некой «великой империи», — это, как уверяют эти граждане помогло бы всем нам.

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Алексей
И куда смотрит соответствующий "комитет по образованию" в Госдуме? А никуда он не смотрит кроме собственного кармана.
Людмила Жукова
Комитет по образованию видимо пал под фамилию Эйдельман...
Алексей
Скорей всего и вообще в этом комитете ждут когда Путин В.В. прочитает очередной школьный учебник "истории".
mark nikitin
mark nikitin
Евгений Соколов
какая она русская?
Алексей
никакая
Виталий
Народов, духовно богаче, чем россиян, просто нет. Необходимо срочно менять систему образования и вернуться к прежней воспитательно-образовательной программе, когда наша школа была на голову выше иностранной. Задорнов наглядно показывал недоразвитых умников. Наши сейчас примерно на том же уровне.
Леонид Алексеев
Ну да,ещё предложи опять начать "изучение" научного кумунизьма(как будто этот бред может быть ещё и научным!),историю кпсс и прочий бредово-коммуняцкий образовательный мусор!И никогда наша советская школа не была "на голову лучше",хотя бы потому,что всё-таки все новшества и изобретения шли(и до сих пор идут)в основном с запада,как это ни печально признавать!
Виталий
Не перебарщивай с коммунизмом. Почти исчезло патриотическое воспитание, упрощены многие школьные программы. Школьники (многие) не могут интересно говорить. Переход на смайлики - полная утопия. Наш препод в институте, ранее работавший в ООН, много рассказывал про эту страну и её жителей. Почти все - с узкой специализацией. На универсальность знаний не хватает. Типа, как гвоздь забить - знает, а вытащить - нужна консультация. Утрирую.
Леонид Алексеев
А кому нужна твоя "универсальность",если она заключала в себе знания,когда владимир ильич толкнул речугу с броневика,а "лично леонид ильич" "вспахивал целину"!И когда прошёл ХХХХ съезд кпсс и что на нём обсуждалось!Или "научный атеизм" и прочую бурду.Учил же небось, раз проходил институтскими коридорами.Какие знания это тебе дало?Лживые и никому не нужные!Не зря ведь ты тут чушь несёшь про гвозди!А сам,если водишь авто,небось предпочёл бы "Мерседес" "глупых немцев",нежели "Запорожец "шибко вумных украинцев".И так во всём...
Виталий
Про лживые знания - полная чушь. Ну, это у кого как получилось. С моей стороны ниодного холостого хода. И инженер, и менеджмент, и госзакупки - всё очень пригодилось. Востребованный специалист даже сейчас, на пенсии. Конечно, болтунов больше, чем знающих. Но это не мой вопрос.
Людмила Жукова
Кроме истории КПСС и научного комм -ма (да и это не в школе)были прекрасная математика ,физика, литература, древняя Русь, интереснейшая химия...А у Вас почему -остался "броневик", "целина" "и прочая бурда", знать учили её на отлично...
Татьяна
Не утрируйте! Советская система образования была самой лучшей и если исключить из неё научный коммунизм, историю КПСС, то с её помощью можно воспитать образованных и достойных людей, а не тех безграмотных обезьян, которые сейчас кривляются на ресурсах интернета и в телевизоре без конца мелькают. Этих обезьян сформировала ЕГЭ-игра-угадайка. Она, эта угадайка, и сформировала глупых потребителей, не более. Сегодня дети, а завтра народ, которому достанется управление страной Россией.
Борис Захарченко
Это как же нам со лживыми и никому ненужными знаниями удалось стать передовой державой (в период СССР) в науке, в космических технологиях, во многих видах искусства и т.д. ?
Леонид Алексеев
И что,"История кпсс"не лживая?Или "Научный кумунизьма" не научный,а значит лживый?Или "Научный атеизм"не лживый?Или ты сам не очень правдивый,если заявишь обратное?Может ты и неплохой специалист,не знаю,но уж точно,что не "научный коммунизм" тебя сделал таковым,не мели чушь!
Леонид Алексеев
Ну,да,знать от слишком большой "передовитости" и развалилась страна!А вот менее "передовитые" до сих пор живут и здравствуют!Не городи чушь,смешно...
Борис Захарченко
А с какими фактами, которые я привёл, ты не согласен? Я мог бы ещё о многом написать, но нужно много времени и не вижу смысла в этом. что касается "развалилась страна" : она не развалилась, её развалили предатели, дорвавшиеся до власти.
Виталий
Мы уже обсудили коммунистические темы, люди умные поучаствовали. В партиях не до, не после 91-го года не состоял. Я просто работал, без митингов. Очень интересное направлени - госзакупки. Многие пострадали от желания расхищения бюджетных средств. Но это не интересно неспециалистам. Всё! Вопрос исчерпан.
валерий скворцов
Да это потому, что наши изобретали и не патентовали. А западные жулики увели у нас и запатентовали. А вы считаете что они что-то изобретают. В космос летали на изобретении немцев-потому что как говорил Задорнов-ТУПЫЕ.
Леонид Алексеев
Это не я считаю так,это они делают так!Ну,вы скоро слова юмориста впишете в Библию!!А между тем почти вся техника,которой Вы пользуетесь ежедневно,изобретена и изготовлена не у нас,к сожалению!И Ваш космос и "лучший в мире балет" ничуть не компенсирует всего остального,что придумано в мире,и чем Вы беззастенчиво пользуетесь,но хаете при этом их создателей!Оочень по-коммуняцки это,то есть по-скотски!Хоть бы включили немного логики:наши богатеи,чуть набив карманы,стремятся своих деток(да и сами тоже)лечиться отправить на запад(это к круглым-то дуракам-так ведь Задорнов сказал!!!),учиться тоже...Авто покупают тоже от дураков:мерседесы,хонды и прочую "дрянь",вместо москвичей.Я сам патриот России,но я ко всему ещё и объективно смотрю на жизнь,в отличие от ура-патриотов и затормозившихся в развитии коммуняк!
Леонид Попивняк
опа.....госзакупки....в качестве кого выступали????.....заказчика???....или поставщика????
Виталий
Заказчик!
Леонид Попивняк
....тендеры напрямую или через "операторов"????......точную сферу не спрашиваю.....хотя бы направление???
Мила Ликова
Нет, лучше давайте как в то время в Америке - подозреваемым в сочувствии к инакомыслящим (коммунистам) -- пожизненный запрет на профессию (пример- Золотая Голливудспая десятка)!
Виталий
Но есть опыт и поставщика. Среди заказчиков тоже тогри бывают.
Леонид Попивняк
....какая отрасль???...сколько лет опыта????...( ну если не секрет))))
Виталий
Всё аукционы - через электронные площадки. Конкурсы сами проводили. Котировки запрашивали. Направления - самые разные: работы, поставки, услуги. Серьезная контора, одна из немногих своим персоналом обходилась. Многие нанимают.
Леонид Попивняк
генподрядчик собственными силами ....спецами и техникой????....или выиграл и субподрядчиков давай искать????......в электронной форме не так давно...))))...я начинал в 2005-м когда всё ещё на бумажных носителях было....))))....да в трёх экземплярах))))....но это уход от темы...))))
Виталий
У меня опыт работы если не ошибаюсь, с 97- го года. А для торгов отрасль значения не имеет. Технологическую часть ТЗ готовят технологи, экономисты - ценовое обоснование. Ну, а я - всё остальное, в том числе общение с площадками и другие оргвопросы.
Виталий
До заказчика я был крупным подрядчиком. Весь подряд - своими силами. Привлекались внешние только на спецработы.
Виталий
Я не помню год введения электронных аукционов - 2008 или скорее 2009 год. Потому что я начинал аукционы на бумажном носителе. Потом срочно на курсы, регистрация на площадках и поехало.
Виталий
Афишировать отрасль не хочу, слишком известна на всю страну.
Леонид Попивняк
...да как бы не 2010-й.......
Леонид Попивняк
....да и не нужно это.....)))...я в ответ тоже не буду распространяться))))....
Виталий
Ну и ладно. Удачи! Тем более я 6 лет уже на пенсии.
Леонид Попивняк
......Успел однако на пенсию)))))))....Спасибо! Я пока действующий)))))....хотя я скорее "надстройка" и над тендерным отделом....и над коммерческим....))))....но "в теме"...))))
Ольга Заварухина
Надо же как вас Ленин то с броневика шандарахнул в детстве, что вы так и остались с ленинским коммунизмом больным, на всю голову.
Виталий
В ФГУ (при мне так назывались) я руководил службой размещения госзаказа. На период торгов я привлекал любого специалиста по необходимости. Подчинялся только первому лицу с полномочиями подписания госконтракта. Суммы - 8-9 нулей. Сам же был председателем комиссии.сейсач всё в прошлом. Иногда консультирую. А пенсию я оформил льготную, правда только 2 года, условия работы и Север.
Леонид Попивняк
....неплохо....ФГУ (Федеральное Государственное Управление???)....такого вроде сейчас нет.....Север???....Уренгой???...Сургут??...Тарко-Сале???....Якутск???....Воркута???....Когалым???
Виталий
Сейчас они ФГКУ, казённое. А начинал трудовую деятельность на Камчатке. Много повидал, многому научился. Хороший опыт.
Леонид Попивняк
...на Камчатке не был....ничего врать не буду....друзья были в геологических экспедициях.....рассказывали как местных хомяков ели (смешное название у них такое)))) да от медведей бегали.....))))
Виталий
Камчатка уже в истории. В 82-м году меня можно сказать обязали вернуться в Москву. Вся биография здесь получилась.
Леонид Попивняк
....каждому своё.....
mark nikitin
Виктория Виктория
Леонид Алексеев
Нет,это Вы в детстве нечаянно ёбнулись головкой об угол ленинского мавзолея!
Леонид Алексеев
Леонид Алексеев
Так ехала бы жидовочка на свою историческую родину,в свой солнечный исраэль!Чего мается с нами,"дикарями"?И наши ряды "дикарей" чуток бы очистились от всякого хлама!Это коммуняки держали всех за железным занавесом,а сейчас,слава Богу,езжай куда пожелаешь,если не нравится Россия!
Владимир Лисуков
Есть люди еврейской национальности, а она просто порхатая жидовка. И снятся ей римляне с когорты, одолевая её в старый зад. Животрепещущий для неё момент.
Александр Иванов
Да это Дура вообще на свет не появилась , созжгли бы ее родителей совсем!!
Александр Григоров
ей так и хочется тоже кого то предать и продать как и ее предки
Леонид Буравлев
Пусть едет на историческую родину и радуется, что она была захвачена римлянами. Но не забывает, что это евреи, а не римляне, Христа распяли! Понаберут дур в школу учителями!
Валерий Пашнин
Полностью поддерживаю высказывания А. Пушкова.
Галина Арутюнова
...какой же это учитель?...гнать таких горе училок надо...наши дети историю по человечески и не знают их просто не кому учить....
Александр Бурцев
Бесит когда всякое нерусь знает больше нас что было бы нам лучше, раком встать перед римом, ноги раздвинуть перед ордой или в струнку вытянуться перед гейропой, что же если она такая вумная не расскажет почему её соплеменников 2000 лет гоняли по миру пока лапотная Россия не помогла создать им свою страну, а сейчас тявкают заслуженные учителя херовы
Александр Близнюк
А может лучше уравнять зарплату сенатора и учителя (пусть коэффициент разницы не более 5) и посмотрим как Пушков заговорит (а вместе с ним прочие депутаты - граждане Европы, Америки и Израиля)
Владимир
Среди учителей, даже "заслуженных", достаточно откровенных дур.
Леонид Руси
Ну опять еврейка лезет поучать... Как же все хотят нас истребить... Слишком мы совершенны для их понимания... Люди ненавидят всё непонятное... А поскольку русская цивилизация самая безупречная... нам все завидуют. Вот, к примеру, левиты у евреев... Такая царственная каста, которая 20000 лет ими управляет... Оказывается левиты имеют ту же гаплогруппу R1a, что и все русские. Левитан, Марк Бернес... чистокровные русские!
Владимир Криворучко
Да она не поучает, не учит, нет...Здесь дело пахнет вредительством, вот что. И потом, она, получается, "Заслуженный учитель ОООмерики", а не РФ. Вот трудами таких, как она, "учителей" у нас появилась сегодня такая молодёжь. Своих-то они за наш счётец выучили и - фьють, в Исраиловку или на Брайтон-Бич, а наших долбо**ов и дуболомов по школам и предприятиям. Оттого-то мы и катимся вниз. Именно такая "работа" "заслуженных учителей" и сподвигла на нынешнее образование нашу нынешнюю молодёжь. Результат налицо. А спрсить-то с кого? С Асмолова? И где он, тот Асмолов? Погодите, как подгорать пяточки начнут, то ли мы ещё увидим и услышим!!!! Мы ещё поищем и Швыдкого, и Бунимовича, и Архангельского, ипрочих кузьминовых с ясиными. Только их уже не будет в РФ: или отъедут в Исраиловку, или уйдут в Вечность. И спросить-то не с кого будет. Потому и проголосовать надо 19 сентября за того, кто даст вот таким и этим "заслуженным учителям" от ворот поворот и полный отлуп : на пенсию их, на пенсию в 11-12 тысяч рубликов - как у подавляющего большинства россиян. А то у артистов нынешних (а они сплошь и рядом народные и заслуженные - это я имею в виду артистов определённой национальности) пенсия такая, которая нашим генералм и не снилась.
Анфиса Иванова
Уж сколько раз твердили миру России - образование и медицину вернуть под полное управление Федерацией. Не случится этого в самое ближайшее время - нашим историям и здоровью населения п.. ...ц.
mark nikitin
Татьяна Коршунова
Полностью согласна!
Анфиса Иванова
Чо -то я в этой таблице ничего не поняла....
mark nikitin
Иностранные компании управляют Российскими министерствами.
Александр Третьяк
Гнать ее из системы образования и как можно быстрее . Вот такие и становились власовцами и полицаями
Vasily Golov
Орда чем отличается от орды римской империи? Чем отличаются шведские рыцари от римлян,поляки,немцы,французы.Все стремились покорить Россию.Каков результат? Учительница понятия не имеет о разных ордах.нападавших на Россию.Римское право,греческое понятие о демократии не вспоминают. Это право большинства. Это и есть демократия.BLM,lGBT- меньшинство.Требуют от большинства.
Nata
Дама профнепригодна. Таким не место в учебных заведениях. Пусть идет гусей пасти и рассказывать им как они спасли Рим.
Vladimir Lioubimcev
Гнать нужно таких "учителей"... ну и чему они научит детей в школе, когда остается с ними наедине? Учитель- класс...?!!
Александр
Пока в стране у учителей будут нищенские зарплаты, школы будут финансироваться из вне всякими доброжелательными "организациями" , и учебники будут расти как грибы после дождя , вам господин Пушков и Вашим коллегам в ГД есть над чем поразмыслить, над темой : "А какое поколение мы хотим оставить после себя?"
Александр Попов
Опять печенеги виноваты. Римлян не пустили. А то сейчас бы демократия была - ух! Тётка видимо ничего о вече не слышала.
epobedimski
Интересно,а за что стала заслуженной?
Ивочкин Игорь
Во время кому следует лизнула и подсуетилась
Владимир Иванович Сергеев
А где надо держать президента страны Путина, который так же, как и Эйдельман, заявляет чушь о Советском Союзе, будто там, кроме галош, ничего не производилось? Ответьте, господин Пушков!!
Леонид Попивняк
Тамара Эйдельман в штате уха москвы с 2012 года))))).....что касается демократии....то "заслуженной учительнице" надо бы знать что это к древним грекам а не римлянам....))))))
Дядя Саша Polichek
Тамара Э. валите в окраину, там Вам будут рады. В Израиле - нет.
Skitalez Zhevaj
Таких заслуженных учителей, как Эйдельман нельзя допускать к воспитанию учеников, запудрит мозги им не той историей, что нужно им знать о российской истории...
Антон Беляев
Я сцука даже не вдавался в подробности.... . Ну ты, сцука как обьяснишиь мене в дублёнке и пимах будучи в сандалях и в тоге, как ты мене отакуешь, землекопатель? Объясни? Ну а опосля усё остальеное? P.S. Мой друг, кстати доктор лингвист, а апосля нескольких, а может и одного визита к хохлам в Киев в 2000 годы сказал - я к этим пидоргам больше не ногой!..... А мы с этим доктором наук с 6 лет с детсва вместе и одни книжки читали, правда он пошёл в лингвистику (латынь, немецкий, английский), а мне довелорсь инженерное-радиоэлектронное... сээкретное.... но историю понимаем и любим! Эбать какие римляне крутые, АЖ, ПРИКИНЬТЕ КАК ОНO.... ? АЛАН-ОСЕТИН НА ОСНЕОВАНИИ КРУГЛОГО СТОЛА? Плиать, кто ксажет, что я не прав, англы..... сцыкота с потными лодожками.....скажите, что всё чито я не прав?
Антон Беляев
Евреи всегда примазывались к сильным ми всего. Этому видать научили и хохлов! Нук а толанты, что таланты? Они пусть и попозднее пробъются..... если это талант
олег Онищенко
Мадам не хочет жить на одну пенсию, поэтому продает учительский диплом и званием подтем соусом, за который больше платят!!! Она крякнула один раз, а буря в интернете поднялась ..... Надо же понимать значки заслуженных на хлеб не намажешь, так что ничего личного, чисто аполитичный бизнес, за что платят туда и брешем, как верные дворовые псы. Ведь мадам именно от недостатка подчинения страдала, хозяина у нее не было, теперь думаю найдутся
Виктория Виктория
В советском сериале "Адьютант его превосходительства" есть чудные кадры с Б. Новиковым, который играет старого еврея. Так он там говорит об одном ювелире, что (имярек ) - эдельман, то есть идьёт.... Говорящая сама за себя фамилия у этой, типа заслуженной......
Наталья Зотова
Уважаемый автор статьи, позаботьтесь о грамотности писаря, который Ваше произведение количеством ошибок опустил до плинтуса.
Анатолий
Да что там говорить. Как только увидел эту фамилию, понял с кем имею дело. У меня в Питере дети в школе учились, сейчас внуки учатся. И я имею полное представление об эйдельманах. Например, мать директор школы, в РОНО её крыша, тоже от эйдельманов. Сын эйдельманши, директора школы, тоже уже завуч школы. Готовиться стать директором. Так в чьих руках наше Министерство просвещения? А попробуйте найдите эйдельманш в глубинке России. Их там, как шахтёров, среди эйдельманов. А вот учебники там от эйдельманов. Посмотрите как засорена Свердловская область эйдельманами. А почему? А потому что там до сих пор сеет разумное про Борю Пьяного его Центр. Тоже руководимый эйдельманами и подпитываемый Соросом. Сигнал от Шойгу очень тревожный сигнал. Он знал, о чём говорил. И это не призыв к "чисткам". Это попытка поставить на место эйдольманов с эйдельманшами. КАК? А читайте комменты. Нужна антиреформа просвещения. Анти - в смысле против навязанной нам и проведённой Фурсенко. Он сейчас скромно молчит. Стыдно. И я вижу, что это продуманная кампания. И приветствую её. Думаю многие в России со мной согласны. А минусовать меня будут эйдельманши. Или скромно промолчат, чтобы не светиться особо.
Галина Костина
Кошмар!!!До чего только можно дойти , не любя страну, в которой живешь.
Валерий Штутин
Я далеко не сторонник коммунистов, учитывая развязанный ими "красный террор". Но хочется сказать словами из одного из их гимнов: "Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь и не герой.". Римская империя владела всем Средиземным морем, Великобритания владела Индией, вся Африка состояла из чьих-то колоний, да и Америка, тоже вся, была когда-то поделена между ведущими европейскими державами: Великобританией, Францией, Испанией, Португалией, да и Нидерланды где-то с какого-то боку там были. Ну и что? Те колонии, что стали США, начали развиваться после того, как стали независимыми, прогнали англичан. То же примерно можно сказать и про Канаду, там еще французов пришлось прогонять. Остальные, то, что сейчас Латинская Америка, частично воевали, частично получили свободу без боя, но особым развитием сейчас не отличаются. Вот яркий пример из 20-го века: Ближний Восток был колониальной, а по сути бедной, даже нищей территорией, сначала под Турцией, потом под Великобританией. После второй мировой войны Великобритания отказалась от своего мандата, те. дала свободу всем. Что в итоге получилось? Часть стран стали гнать нефть (дурной пример заразителен, вот и Россия подсела на нефтяную иглу), разбогатели на этом. Израиль не имеет (и не имел) своей нефти, он сделал ставку на интеллектуальное развитие и, судя по всему, не прогадал (сейчас экспортирует свою продукцию в разные страны, включая Россию), а часть, Палестинская автономия (даже не государство, а какое-то недогосударство), не нашла ничего лучше, как кричать об "оккупации своих земель" (что-то мне очень напоминает наших соседей, это я насчет "оккупации" Крыма и Донбасса) и об агрессии со стороны. Так что никакая Римская, Европейская, Американская империя не поднимет экономику России и не снимет с нефтяной иглы, только сами граждане России (неважно, условно скажем, русские, хотя тут будут и те же украинцы, и татары, евреи, башкиры, буряты, да и все-все-все, извините, всех просто не могу назвать и даже вспомнить, да и так ли это важно?) это сделают. Причем именно квалифицированные граждане, т.е. хорошо образованные. Ну и, конечно, такое же грамотное руководство (отсутствие которого сейчас сильно тормозит развитие).
Walery
Подобная тема сегодня распространена среди казахской молодежи в РК - не опровергаемым образом они утверждают - зачем воевали в Отечественной войне? Если бы не воевали - сегодня жили бы как в Германии! Однако на вопрос за счет кого жили - хлопают глазами. Более того от и из власти исходят дискриминационные посылы в отношении русских, волею судьбы и истории оказавшиеся гражданами в Казахстане. Теперь русских выдавливают при этом отбирая собственность - как были кочевыми разбойниками, таковыми и остались - умеют жить только за счет других.

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