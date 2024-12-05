Журналист Быстрицкий: Китай реагирует на несправедливость со стороны Запада

В КНР чувствуют несправедливость со стороны Запада и реагируют на нее, заявил в беседе с РИА Новости председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий, ставший участником конференции «Понимая Китай», которая прошла в городе Гуанчжоу 2-4 декабря.