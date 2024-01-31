Geo: экс-премьеру Пакистана Имрану Хану вынесли приговор по делу о коррупции

Бывшего главу пакистанского правительства Имрана Хана и его супругу Бушру Биби осудили на 14 лет лишения свободы по делу о коррупции, связанной с продажей ценностей из государственной сокровищницы Тошахана.
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