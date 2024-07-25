Депутат Затулин против Бастрыкина. Как "голос мигрантской мафии" ставит палки в колеса главе СК РФ

Интересная жизнь с Vera Star Наверняка многие из нас задаются вопросом: почему наша власть не ужесточает миграционную политику, ведь проблема с чужеземцами, которые приезжают в нашу страну и пытаются здесь устанавливать свои порядки, уже даже не назрела, а давно основательно перезрела.