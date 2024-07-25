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Депутат Затулин против Бастрыкина. Как "голос мигрантской мафии" ставит палки в колеса главе СК РФ

Депутат Затулин против Бастрыкина. Как "голос мигрантской мафии" ставит палки в колеса главе СК РФ

Интересная жизнь с Vera Star Наверняка многие из нас задаются вопросом: почему наша власть не ужесточает миграционную политику, ведь проблема с чужеземцами, которые приезжают в нашу страну и пытаются здесь устанавливать свои порядки, уже даже не назрела, а давно основательно перезрела.

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Комментарии
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ЮЮ
Юлия Юлия
Затулину прямая дорога в кишлак на ПМЖ.
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59 мин.
Ваша Светлость
Э-ээ нет! Сначала пусть проверят на коррупцию, что-то слишком рьяно Затупин впрягся за сразиатов... Тогда в кишлак после отсидки.
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43 мин.
ГП
Галина Потапчик
Надо отозвать Затулина из Госдумы!!! Иначе Госдума становится рядом с диаспорами мигрантов !!!!
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6 мин.

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